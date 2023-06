Creditreform: Mehr Firmenpleiten: Bayern relativ robust

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt - aber die bayerischen Betriebe haben sich im ersten Halbjahr robuster gezeigt als der Bundesschnitt.

Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag mitteilte, mussten im Freistaat von je 10.000 Unternehmen 41 Insolvenz anmelden.

In Berlin war der Anteil mit 103 zahlungsunfähigen Betrieben mehr als doppelt so hoch. Auch das Saarland, Hamburg und Nordrhein-Westfalen lagen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 56 Unternehmensinsolvenzen. Weniger Firmenpleiten als in Bayern gab es nur in Mecklenburg-Vorpommern (35), Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Bundesweit registrierte Creditreform zwischen Januar und Juni 8400 insolvente Unternehmen mit 125.000 Arbeitsplätzen. Das ist ein deutlicher Anstieg verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022, als 7230 Unternehmen mit 68.000 Arbeitsplätzen Insolvenz angemeldet hatten. Als Gründe nannte Creditreform-Experte Patrik-Ludwig Hantzsch Inflation, Zinsanstieg und das schwache Konsumklima. Auch werde die Rückzahlung der Corona-Hilfen für viele Betriebe zum Bumerang.

"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen bleiben durch die Inflation und auch durch die Zinswende sehr angespannt", sagte Hantzsch. "Die Zahl der Zahlungsausfälle könnte sich in den kommenden Monaten sogar noch beschleunigen."

Zu den bekannteren Insolvenzen im Freistaat zählte im ersten Halbjahr die Biomarkt-Kette Basic AG in München, mit Filialen in Bayern, Baden-Württemberg und im Rhein-Main-Gebiet. Wegen der Inflation müssen viele Kunden sparen, die Nachfrage sinkt.

(dpa)