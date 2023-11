Kurden-Demonstration gegen Erdogan: Palästina-Demonstration

Auch nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag geht der Großeinsatz der Polizei am Samstag wegen verschiedener Demonstrationen weiter.

Am Mittag zieht eine kurdische Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Brandenburger Tor. 3000 Teilnehmer sind angemeldet. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen.

Ab 14.00 Uhr ist eine Demonstration für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen mit 10.000 Teilnehmern in der Innenstadt angemeldet. Sie beginnt am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und führt durch die Friedrichstraße und Leipziger Straße ebenfalls zum Brandenburger Tor. Abends steht dann das Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei im Olympiastadion an.

(dpa)