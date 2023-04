Metallica schaffen zehntes Nummer-eins-Album

Herbert Grönemeyer macht einen Sprung und Rudy Giovannini fragt "Hast Du Zeit?" - aber an Metallica kommt keiner vorbei. Und der "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 leuchtet weiterhin hell.

Mit ihrer neuen Platte "72 Seasons" feiert die US-Band Metallica in Deutschland ihr zehntes Nummer-eins-Album. Die Musiker um James Hetfield stehen an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, wie GfK Entertainment mitteilte. Die Metal-Band mische die Top 100 bereits seit über 35 Jahren auf, hieß es weiter.

Den zweiten Platz der aktuellen Album-Charts erringt der Südtiroler Sänger Rudy Giovannini mit "Hast Du Zeit?". Er ist ebenso wie Metallica ein Neueinsteiger.

Herbert Grönemeyer mit "Das ist los" und Depeche Mode mit "Memento Mori" folgen auf den Plätzen drei und vier. Damit zieht Grönemeyer, der in der Vorwoche auf Platz fünf war, an Depeche Mode vorbei; die Synthie-Pop-Gruppe verharrt auf Platz vier. Die aktuellen Top 5 beschließt wiederum ein Neueinsteiger: der amerikanische Gitarrist Joe Bonamassa mit "Tales Of Time (Live)".

Dauerbrenner: Udo Lindenberg und Apache 207

In den Single-Charts bleiben die ersten vier Plätze unverändert: Hinter "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 folgen "All Night" von RAF Camora und Luciano, "Flowers" von Miley Cyrus und "Breaking Your Heart" von Apache 207. Neu auf der Fünf ist "Daylight" von David Kushner. Mit seinen gefühlvollen Liedern und einer Millionen-Followerschaft bei Tiktok gelte er als der vielleicht gefragteste Newcomer der Stunde, hieß es von GfK Entertainment.

Wie der Chartermittler aus Baden-Baden weiter mitteilte, ziehen Udo Lindenberg und Apache 207 bei den Nummer-eins-Platzierungen mit DJ Ötzi und Nik P. gleich. "Deren Schlagerhit "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" hatte 2007 ebenfalls elf Mal die Hitliste angeführt. Falls der "Komet" nächste Woche weiterhin ganz oben steht, wäre es der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Song seit über drei Jahrzehnten", hieß es.

(dpa)