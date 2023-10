Waren aus Paketen gestohlen: Drei Männer im Verdacht

Drei Paketzusteller eines Versandunternehmens in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) stehen im Verdacht, wiederholt hochwertige Waren aus Paketen gestohlen zu haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten Beamte am Donnerstagabend die gemeinsame Wohnung der Männer in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) durchsucht und dabei unter anderem Schmuck, Laptops und Smartwatches im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger soll seinem Vorgesetzten gegenüber am Donnerstag eingeräumt haben, an Diebstählen beteiligt gewesen zu sein, nachdem der Vorgesetzte ihn auf Unregelmäßigkeiten angesprochen hatte. Seine 18 und 19 Jahre alten Kollegen soll der 20-Jährige als mutmaßliche Mittäter angegeben haben. Die drei Tatverdächtigen mussten jeweils Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren Hundert Euro zahlen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, wie es hieß. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(dpa)