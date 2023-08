Bericht: Taiwanischer Chipkonzern TSMC plant Werk in Dresden

Fabriken der Zukunft werden nicht in Süddeutschland gebaut



Die Neuansiedlungen von Fabriken für Zukunftsprodukte wie E-Autos, Batterien, PV-Module, Windkraftanlagen, Chips usw. findet nicht in Süddeutschland statt. Vermutlich kalkulieren die Investoren mit zukünftigen Strompreisen, die infolge des schlechten Windkraft- wie auch Stromleitungsausbaus in Süddeutschland höher sein werden als in Nord- und Ostdeutschland.



Ob dies den Herren Aiwanger und Söder zwischen all ihren Bierzeltterminen zu denken gibt?



Raimund Kamm





