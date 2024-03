Viele Kommunen melden ihren Energieverbrauch nicht korrekt

Eigentlich müssen Städte, Gemeinden und Landkreise dem Land ihren Stromverbrauch melden. Das haben aber bisher viele Kommunen nicht oder nicht vollständig gemacht.

Viele Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg haben ihren Energieverbrauch nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, an das Land gemeldet. 643 der 1101 Städte und Gemeinden sowie der 35 Landkreise hätten den Energieverbrauch ihrer Liegenschaften im Jahr 2022 dem Land bislang korrekt gemeldet, teilte die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) am Dienstag in Karlsruhe mit. Rund 40 Prozent der Kommunen meldeten dagegen den Verbrauch bis jetzt nicht, nicht vollständig oder nicht korrekt.

Eigentlich sind die Städte, Gemeinden und Landkreise durch das Klimaschutzgesetz dazu verpflichtet, den Energieverbrauch ihrer Gebäude, aber auch etwa der Straßenbeleuchtung, von Schwimmbädern, Kläranlagen oder Wasserwerken zu erfassen und in einer zentralen Datenbank des Landes zu melden. Stichtag für die Meldung der Zahlen des Jahres 2022 war der Agentur zufolge eigentlich der 30. Juni 2023. Man rate den Kommunen, die bisher keine Angaben gemacht hätten, das nachzuholen, teilte die KEA-BW mit. "Das Wissen um den eigenen Energieverbrauch ist der erste Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität", hieß es in einer Mitteilung.

(dpa)