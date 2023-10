14-Jähriger soll Steine auf Bahngleise gelegt haben

Ein 14 Jahre alter Junge soll mehrfach Steine und andere Gegenstände auf Bahngleise in Baden-Württemberg und der Schweiz gelegt haben.

Der Jugendliche sei im schweizerischen Riehen bei einer binationalen Aktion der Bundespolizei Weil am Rhein und der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen worden, teilten die Behörden am Montag mit.

Der 14-Jährige stehe im Verdacht, die Gegenstände in den vergangenen Wochen in rund einem Dutzend Fälle absichtlich auf Schienen der Wiesentalbahn (S6) und der Gartenbahn (S5) platziert zu haben. Das Motiv des Jugendlichen sei unklar, wie es weiter hieß. Der Junge sei am Montag nach Deutschland überstellt worden. Ein Ermittlungsrichter habe inzwischen angeordnet, den Verdächtigen zunächst in einem Heim der Jugendhilfe unterzubringen.

(dpa)