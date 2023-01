Ernährung

vor 21 Min.

Zuckerfrei leben: Tipps von Konditormeisterin Anja Giersberg

Ausgerechnet eine Konditormeisterin will Menschen durch einen möglichst zuckerfreien Alltag begleiten: Die Foodbloggerin Anja Giersberg aus Beelitz (Potsdam-Mittelmark) veröffentlicht am kommenden Dienstag ihr Buch "Zuckerfrei leben", mit dem die 37-Jährige Interessierten neben Rezepten Tipps für ein Leben ohne Zucker geben will.