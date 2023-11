Esslingen

Mann versucht Brand zu löschen und wird schwer verletzt

Der Bewohner eines ehemaligen Bauernhauses in Lenningen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstag versucht, einen Brand in seiner Wohnung zu löschen und ist dabei schwer verletzt worden.