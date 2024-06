EURO 2024

22:13 Uhr

Englische Medien: UEFA ermittelt wegen rassistischen Rufen

Englischen Medien zufolge ermittelt die UEFA wegen eines rassistischen Vorfalls beim England-Spiel in Gelsenkirchen.

Vor dem ersten EM-Spiel in Gelsenkirchen geraten in der Innenstadt serbische und englische Fans aneinander. Jetzt ermittelt die UEFA wegen eines Vorfalls in der Arena.