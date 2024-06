EURO 2024

vor 18 Min.

Vor EM-Spiel: Schlägerei in der Innenstadt von Gelsenkirchen

Kräfte der britischen Militär-Polizei patrouillieren in der Innenstadt von Gelsenkirchen.

Vor dem ersten EM-Spiel in Gelsenkirchen sind in der Innenstadt serbische und englische Fans aneinandergeraten. In der ganzen Stadt ist viel Polizei im Einsatz.