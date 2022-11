FIFA

04.11.2022

Brief an WM-Starter: Kein politischer Kampf mit dem Fußball

Hat sich in einem Brief an die 32 Teilnehmer der Fußball-WM in Katar gewandt: FIFA-Präsident Gianni Infantino.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich in einem Brief an die 32 Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewandt und dafür plädiert, dass der Fußball und nicht politische Debatten im Mittelpunkt des am 20.