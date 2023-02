Nächste Absage: Turbine-Spiel gegen Bremen fällt aus

Auch das Heimspiel von Turbine Potsdam gegen den SV Werder Bremen ist abgesagt worden.

Grund dafür ist nach wie vor die Unbespielbarkeit des Rasens im Karl-Liebknecht-Stadion. Das gab der Tabellenletzte der Frauen-Fußballbundesliga am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Die Partie gegen den Tabellenvorletzten war für diesen Freitag geplant. Erst am vergangenen Wochenende war das Heimspiel der Potsdamerinnen gegen den FC Bayern ausgefallen, es wird am 25. Februar nachgeholt. Ein neuer Termin für das Abstiegsduell ist noch nicht bekannt.

(dpa)