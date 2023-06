WM der Frauen: Bunte Armbinde erlaubt, aber kein Regenbogen

Anders als bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer will die FIFA bunte Kapitänsbinden bei der WM der Frauen 2023 erlauben. Doch es gibt Ausnahmen.

Bei der Weltmeisterschaft der Frauen, die diesen Sommer in Australien und Neuseeland stattfindet, dürfen bunte Kapitänsbinden mit Botschaft zu gesellschaftlichen Themen getragen werden. Das gab die FIFA in einer Mitteilung bekannt. Dass das bei der Fußball-WM der Männer 2022 in Katar verboten war, sorgte für vergangenes Jahr für ordentlich Wirbel.

2023 seien laut FIFA nun auch mehrfarbige Armbinden im Stil der "One Love"-Armbinde erlaubt. Die einzige Einschränkung lautet, dass die Armbinden nicht die klassischen Regenbogenfarben enthalten dürfen. Für diese hatte sich die Deutsche Mannschaft rund um Kapitänin Alexandra Popp zuletzt allerdings starkgemacht.

Die "One Love"-Armbinde zeigt ein mehrfarbiges Herz mit der Aufschrift "One Love". Damit soll ein Zeichen für Vielfalt und Offenheit und gegen Ausgrenzung und Rassismus gesetzt werden.

Die FIFA teilte mit, dass sie während der WM in Zusammenarbeit mit verschiedenen UN-Organisationen auf gesellschaftliche Themen hinweise wolle. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte: "Nach vielen offenen Gesprächen mit Beteiligten, inklusive der Mitgliedsverbände und Spielerinnen, haben wir entschieden, eine Reihe gesellschaftlicher Themen hervorzuheben - von Inklusion zu Gendergleichberechtigung, von Frieden bis zum Ende des Hungers, von Bildung bis zu häuslicher Gewalt - während aller 64 Spiele bei der Frauen-WM."

