DFB gedenkt Beckenbauer: Schweigeminuten im Amateurbereich

Der Deutsche Fußball-Bund will mit diversen Maßnahmen der gestorbenen Fußball-Legende gedenken. Vorschläge, etwa den DFB-Pokal umzubenennen, will der DFB-Präsident aber aktuell nicht kommentieren.

Mit Schweigeminuten bis hinunter in den Amateurfußball will der DFB der gestorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer gedenken. Dazu macht sich der Deutsche Fußball-Bund Gedanken, "wie wir ein dauerhaftes Andenken an Franz Beckenbauer hier im DFB sicherstellen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Rande der Vorstellung von Nia Künzer als Sportdirektorin für den Frauenfußball am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Zuletzt hatte es Vorschläge gegeben, den DFB-Pokal oder den DFB-Campus nach dem früheren Welt- und Europameister umzubenennen. Aktuell sei aber die Zeit der Trauer, so Neuendorf. Daher wolle er die Vorschläge nicht inflationär kommentieren.

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Am Wochenende kommt es bei allen Bundesliga-Spielen zu einer Schweigeminute. Der FC Bayern veranstaltet am 19. Januar eine große Gedenkfeier in seiner Allianz Arena.

Neben den Schweigeminuten in den anstehenden Liga- und Pokalspielen bei den Frauen und Männern sollen die Junioren-Nationalteams mit Trauerflor spielen. Dazu soll es Maßnahmen geben, im Rahmen der Spiele der jungen Generation die Persönlichkeit Franz Beckenbauer näher zu bringen.

Bei den nächsten A-Länderspielen der Männer und Frauen soll es dazu Maßnahmen geben, "um auch hier in irgendeiner Form das Gedenken zu organisieren", betonte Neuendorf, der von einem "großen Verlust für den DFB und die gesamte Fußballwelt" sprach.

