Fußball-EM

vor 35 Min.

Englands Guehi bekräftigt: Jeder steht hinter Southgate

Selten war die Kritik an Gareth Southgate so laut wie in den vergangenen Tagen.

Selten war die Kritik an Gareth Southgate so laut wie in den vergangenen Tagen. Ein Stammspieler äußert sich nun zur Stimmung in der Mannschaft vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei.