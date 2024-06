Füllkrug warnt vor Dänen: "Sie sind schon fleißig"

Niclas Füllkrug hält Dänemark für eine Mannschaft, die dem deutschen Team Probleme bereiten könnte. Der Stürmer sieht beim Achtelfinal-Gegner eine gute Struktur.

Niclas Füllkrug geht nicht von einem lockeren Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark im Achtelfinale der Fußball-EM aus.

"Ich finde, dass die Dänen der strukturierteste Gegner sind, den wir hätten bekommen können. Sie sind schon fleißig, sie haben eine Struktur mit und auch gegen den Ball und eine Idee, wo das eine Rädchen ins andere greift", sagte der Stürmer am Mittwoch bei MagentaTV.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf den EM-Halbfinalisten von 2021. "Ich freue mich extrem auf das Spiel und hoffe, dass wir die gelbe Wand weiß machen können und viele Leute im Rücken haben. Wenn wir weiter so unterstützt werden, fällt es uns leichter", sagte der 31 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund in der ARD über die Südtribüne im Stadion seines Clubs.

Trotz seiner zwei Joker-Tore im Turnierverlauf stellt Füllkrug keine Ansprüche auf einen Einsatz in der Startelf. "Ich brauche mit dem Bundestrainer nicht darüber reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiter ein gutes Gefühl dafür haben wird, wen er von Beginn an spielen lässt und wen er einwechselt", sagte Füllkrug und ergänzte: "Der mögliche Titel ist so viel größer als jeder Einzelne. Wir spüren alle, dass es wichtig ist, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen. Das machen wir."

(dpa)