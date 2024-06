Fußball-EM

vor 49 Min.

Neun Polizisten rund um EM-Spiel in München verletzt

Vor und während des EM-Spiels in München zündeten serbische Fans unerlaubt Pyrotechnik - es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Ausgelassen feiern Fußballfans beim EM-Spiel zwischen Serbien und Dänemark in München. An einem U-Bahnhof zünden Menschen Pyrotechnik. Sieben Fans sitzen in Untersuchungshaft.