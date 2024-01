Fußball

vor 22 Min.

Steinmeier kommt zur Beckenbauer-Trauerfeier nach München

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an der geplanten Trauerfeier für Beckenbauer teilnehmen.

Artikel anhören Shape

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an der geplanten großen Trauerfeier für den gestorbenen Franz Beckenbauer am kommenden Freitag in München teilnehmen.