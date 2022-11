Fußball-WM

28.11.2022

Frustbewältigung bei Japan - Trainer Moriyasu in der Kritik

Japans Trainer Hajime Moriyasu steht in der Heimat in der Kritik.

Am Tag nach dem heftigen sportlichen Rückschlag bei der Fußball-WM versammelte Japans Cheftrainer Hajime Moriyasu nur eine kleine Gruppe an Spielern zum Training in Doha.