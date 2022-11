Fußball-WM in Katar

vor 22 Min.

Fan-Brief an DFB-Chef: Prämien für Arbeitsmigranten spenden

Die Initiative "#boycottQatar2022" hat in einem offenen Brief an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf dazu aufgefordert, dass der Deutsche Fußball-Bund seine Preisgelder bei der Fußball-WM in Katar für die Arbeitsmigranten und deren Angehörige einsetzt.