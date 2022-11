Mainz-Profi Lee: "Bei der WM zu spielen, ist mein Traum"

Auf seinen Deutschland-Stationen bei Holstein Kiel und dem FSV Mainz 05 hat Jae-Sung Lee wahrlich noch nicht die große Fußball-Welt entdeckt.

Kein Wunder, dass der südkoreanische Nationalspieler das WM-Abenteuer in Katar ganz besonders aufsagt. "Bei der Fußball-WM zu spielen, ist mein Traum. Vor dem Spiel war ich auch ein bisschen nervös, aber mit dem Anpfiff war es vorbei", berichtete der 30-Jährige nach dem 0:0 gegen Uruguay am Donnerstag.

Bereits vor vier Jahren in Russland kam Lee in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, darunter auch beim 2:0 gegen den damals amtierenden Weltmeister Deutschland. Damals mussten die Asiaten zusammen mit dem DFB-Team nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Dieses Mal soll die WM-Reise länger andauern. Dafür ist ein Sieg gegen Ghana am Montag Pflicht. "Da müssen wir gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen."

Große Unterstützung erfährt Lee dabei von den vielen südkoreanischen Fans. Die etwa in Deutschland vorhandene Skepsis über das Turnier im Emirat werde in seiner Heimat nicht geteilt. "In Korea sind die Menschen begeistert", sagt Lee. Die Euphorie dürfte sich noch steigern, sollte sein Team endlich mal wieder das Achtelfinale erreichen.

(dpa)