USA-Teamcamp in Katar: Regenbogenfarben im Logo

Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft will bei der WM in Katar ein Zeichen für Vielfalt setzen.

Im Trainingscamp in Doha sind im Teamlogo Regenbogenfarben zu sehen.

Die Aktion ist Teil der "Be The Change"-Initiative, mit der das Team für Maßnahmen zur sozialen Gerechtigkeit und das Miteinander werben will. Auf der Weltbühne und an einem Ort wie Katar sei es wichtig, das Bewusstsein für solche Themen zu schärfen, sagte Nationaltrainer Gregg Berhalter.

Der Regenbogen gilt als Symbol der Freiheit für die LGBTIQ*-Gemeinschaft. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, intergeschlechtliche sowie queere Menschen, das Sternchen ist Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter. Homosexualität ist im Emirat per Gesetz verboten.

Die USA spielen bei der WM in Gruppe B gegen England, den Iran und Wales. Bei den Amerikanern stehen unter anderem BVB-Profi Giovanni Reyna und der Gladbacher Joe Scally im Kader. Auch der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (FC Chelsea) gehört dem Team an.

(dpa)