Baumstamm schleudert bei Waldarbeiten gegen 86-Jährigen

Ein 86-jähriger Mann ist bei Arbeiten in seinem Wald in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) verletzt worden.

Der Stamm eines nach einem Sturm umgefallenen Baumes war gegen sein Bein geschleudert, nachdem er zuvor mit einer Motorsäge den Gipfel abgeschnitten hatte. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Demnach löste sich die Spannung, unter der der Baum stand, nachdem der Gipfel vom Stamm getrennt wurde. In dem Moment schnellte der Stamm nach vorne. Der Mann kam nach dem Unfall am Freitagvormittag per Rettungswagen ins Krankenhaus.

(dpa)