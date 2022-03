Geltendorf

13:01 Uhr

Landwirt plant in Geltendorf Tiny-Häuser

Plus In Geltendorf will ein Landwirt sein Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten deutlich ausweiten. Im LT spricht er über seine Pläne und sagt, warum er sich über die Gemeinde ärgert.

Von Christian Mühlhause

Landwirt Anton Winterholler aus Geltendorf hat bereits vier Ferienwohnungen, in denen er Gäste beherbergt. Nun will er sein Angebot für Gäste, die eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, ausweiten. Es gibt auch schon einen Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats, der das Projekt bewilligte. Doch danach sei seitens der Gemeinde über drei Monate nichts zu hören und kein Fortschritt erkennbar gewesen, beklagt Winterholler. Im

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen