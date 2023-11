Grünen-Chefin Lang mit 82,3 Prozent wiedergewählt

Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang ist mit 82,3 Prozent wiedergewählt worden.

Die Delegierten beim Parteitag in Karlsruhe ermöglichten der 29-Jährigen damit am Freitag eine weitere zweijährige Amtszeit. Lang trat auf dem für Frauen reservierten Platz ohne Gegenkandidatinnen an.

(dpa)