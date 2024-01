Korb neuer Leiter des Memoriums Nürnberger Prozesse

Das Memorium Nürnberger Prozesse wird künftig von dem Historiker Alexander Korb geleitet.

Bislang lehrte Korb moderne europäische Geschichte an der Universität im englischen Leicester. Er wird das Amt zum 1. Juni übernehmen, wie die Stadt Nürnberg am Dienstag mitteilte.

Im Saal 600 des Nürnberger Justizgebäudes mussten sich zwischen November 1945 und Oktober 1946 führende Vertreter der NS-Herrschaft vor dem Internationalen Militärgerichtshof für ihre Taten verantworten. Das Memorium Nürnberger Prozesse informiert an diesem historischen Ort über die Verfahren und möchte künftig auch die nachfolgenden Nürnberger Prozesse in den Jahren bis 1949 sowie die Entwicklung des Völkerstrafrechts in den Fokus rücken.

Der 1976 geborene Korb arbeitete den Angaben nach zuvor bereits bei verschiedenen Museen und Gedenkstätten wie etwa dem Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main, bei der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen in Oranienburg und dem Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin.

