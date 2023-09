Hockeywald in Südafrika

Deutsche Hockey-Frauen sammeln 26.000 Euro für neue Bäume

Deutschlands Hockey-Frauen sammelten fleißig Geld für Bäume in Südafrika.

Die deutschen Hockey-Nationalspielerinnen haben in den vergangenen beiden Monaten und während der EM in Mönchengladbach insgesamt 26.192,82 Euro für ihren Hockeywald in Südafrika gesammelt.