Motorradfahrer liefert sich Rennen mit Auto - zwei Verletzte

In der Nacht zu Ostermontag rasen ein Motorrad und ein Auto über die Potsdamer Chaussee. Offenbar ein illegales Rennen, das mit einem Zusammenstoß endet.

Eine Seniorin ist in Berlin-Nikolassee von einem Motorradfahrer verletzt worden, der sich auf seiner Maschine ein Rennen mit einem Auto geliefert haben soll. Der 28 Jahre alte Motorradfahrer und ein unbekannter Autofahrer sollen in der Nacht zu Montag in der Potsdamer Chaussee Ecke Spanische Allee nebeneinander an einer Ampel gestanden haben, wie die Polizei mitteilte. Als die Ampel auf Grün sprang, sollen die beiden stark beschleunigt haben und mit hoher Geschwindigkeit weiter gerast sein.

Nicht weit entfernt fuhr der Motorradfahrer laut Polizei gegen das Fahrrad der Seniorin, die dieses gerade auf Höhe der Kurstraße über die Straße schob. Das Fahrrad wurde durch die Luft geschleudert und zerbrach in zwei Teile. Die 74-Jährige erlitt einen Armbruch und Knieverletzungen. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte über die Straße.

Der Frau und der Mann kamen den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Die Seniorin konnte die Klinik nach einer Behandlung wieder verlassen, der Motorradfahrer wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Das Motorrad des Mannes und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Der Autofahrer hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann aber weiter

(dpa)