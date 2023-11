IOC-Vorschlag: Winterspiele 2030 in Frankreich, 2034 in den USA

Die IOC-Spitze schlägt Frankreich als Gastgeber für die Winterspiele 2030 vor.

Die folgende Ausgabe des olympischen Winter-Spektakels soll 2034 in den USA stattfinden, für 2038 bekommt die Schweiz ein Vorzugsrecht, wie die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch in Paris empfahl.

(dpa)