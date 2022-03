Filmpalast Kaufering sammelt Spenden für Ukraine

Im Filmpalast in Kaufering sind weitere Aktionen für die Ukraine geplant. Auch Besucher beteiligen sich an den Maßnahmen.

Der Kofferraum ist voll bepackt mit Verbandskästen, Windelpaketen und Plastiktüten, aus denen verschiedene Schachteln und Verpackungen ragen. Dieses Bild sah man in den vergangenen Tagen öfter, wenn Mitarbeiter des Filmpalasts Kaufering zur Arbeit oder Gäste auf dem Parkplatz der Viktor-Frankl-Straße vorgefahren sind. Alle wollten anpacken und etwas zur Spendenaktion für die Ukraine beitragen.

„Wir konnten eine schnelle Kooperation mit dem Brh.Augsburg und Umland, dem Bundesverband für Rettungshunde, eingehen und unkompliziert helfen“, so Sebastian Kremer vom Filmpalast.

Mit den Spenden wird Verbandsmaterial angeschafft

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spendeten kurzum 300 Euro aus eigener Tasche, die in Verbandsmaterial investiert wurde. Die Kinoleitung rundete diesen Betrag auf 1000 Euro auf. „So konnten wir nicht nur Materialspenden einsammeln, sondern auch zusätzliches Verbandszeug bestellen“, so Kremer weiter. Ferner wurde eine Zusammenarbeit mit den Maltesern Landsberg/Kaufering geschlossen, die sich ebenfalls über einen Transporter voller Spenden freuten.

Der Film "Klitschko" wird demnächst gezeigt

Über ihre privaten Kontakte sammelten Mitarbeiter Hilfsmaterial und Hygieneprodukte. Gäste vom Filmpalast lieferten weitere Verbandspäckchen und Güter an. „Wir haben natürlich die Informationen, was und wo etwas benötigt wird“, so Andreas von Rowell vom Brh. Augsburg und Umland. Er freut sich über die unkomplizierte Unterstützung. „Binnen kürzester Zeit konnten wir auf die Unterstützung des Kinos zählen. Dies macht unsere Arbeit leichter, wenngleich die Gesamtsituation unschön ist.“

Der Filmpalast wird die Sammelaktion nicht nur weiter fortführen, sondern auch optisch Solidarität bekunden. So wird unter anderem nachts das Foyer in den ukrainischen Landesfarben beleuchtet. Die Firma JAP Veranstaltungstechnik aus Egling stellte dafür mehrere Scheinwerfer kostenfrei zur Verfügung. Zudem sind weitere Aktionen in Planung. „Wir werden am 20. März den Film ,Klitschko’ zeigen und die kompletten Einnahmen spenden. Diese Aktion wird deutschlandweit in über 400 Kinos stattfinden“, so Kremer, der Gästen und Mitarbeitenden dankt. (lt)

