Nachruf: Trauer in Kaufering um Pater Franz Schaumann

Franz Schaumann war 17 Jahre lang Pfarrer in der Marktgemeinde. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Salesianerpater Franz Schaumann, langjähriger Pfarrer im Bistum Augsburg und Bischöflicher Geistlicher Rat, ist vor wenigen Tagen im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war unter anderem 17 Jahre lang Pfarrer in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Kaufering.

„Mit Pater Franz Schaumann verliere ich nicht nur einen Mitbruder aus der Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos, sondern auch meinen Heimatpfarrer, der 17 Jahre lang die Geschicke der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Kaufering lenkte und bereit war, sich in den letzten Jahren seines aktiven Dienstes noch auf die Weitung der Pfarrei in eine größere Pfarreiengemeinschaft einzulassen“, erinnert sich Bischof Bertram in seiner Würdigung. Mit dem Ehepaar Fuchs, das ihn auch in der Zeit seiner schweren Erkrankung treu begleitete, gestaltete er eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft, die miteinander an einem Strang zog und gleichsam als Seelsorgeteam wirkte.

Studium in Konstanz und Benediktbeuern

Franz Schaumann wurde 1940 in Sontheim bei Memmingen als eines von fünf Kindern eines Eisenbahnbeamten geboren. Nach dem Besuch der Oberrealschule in Memmingen wechselte er 1954 auf das Marianum in Buxheim, wo er zum ersten Mal mit dem Salesianerorden in Berührung kam und ihm nach der Oberschulreife auch gleich beitrat. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Konstanz und Benediktbeuern wurde er am 30. Januar 1968 in der Benediktbeurer Klosterkirche von Bischof Dr. Josef Stimpfle zum Priester geweiht.

Nach seiner Priesterweihe war Pater Schaumann zunächst rund vier Jahre lang als Seelsorger in Furtwangen tätig, wo er die in einem salesianischen Jugendheim wohnhaften Berufsfachschüler sowie die Studierenden der dortigen Hochschule betreute. 1972 ging er nach Benediktbeuern zurück und wirkte zehn Jahre lang in der Jugend- und Erwachsenen-Bildungsstätte im Aktionszentrum der Salesianer dort. 1982 wechselte er in die Pfarrseelsorge und übernahm die Pfarrei Don Bosco im Augsburger Herrenbachviertel.

Neubau des Pfarrkindergartens in Kaufering

In Augsburg lernte er auch den seit 1979 in der Pfarrei wirkenden Diakon Richard Fuchs sowie dessen Ehefrau Herta kennen, mit denen Pater Schaumann bis zu seinem Lebensende gemeinsam seelsorgerlich wirken sollte. 1999 wechselte er gemeinsam mit dem Ehepaar Fuchs nach Kaufering, wo er die Pfarrei Mariä Himmelfahrt übernahm und 17 Jahre lang leitete. Unter seiner Ägide kam es zum Neubau des Pfarrkindergartens. 2013 wurde die Pfarreiengemeinschaft Kaufering errichtet, deren erster leitender Pfarrer Franz Schaumann bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand drei Jahre später blieb. Nach seiner Emeritierung ging Schaumann nach Derching, wo er das Pfarrhaus bezog und als Ruhestandsgeistlicher in der Seelsorge vor Ort wirkte.

