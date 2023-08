Klimaschutz

vor 53 Min.

Polizei testet E-Autos auf 24/7-Tauglichkeit

Zum Schutz des Klimas soll auch die Polizei in Baden-Württemberg des Öfteren mit einem E-Fahrzeug zum Einsatz düsen - doch welche Modelle eignen sich für den Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche? Hierzu testet das "Innovation Lab" (iLab) in Kehl (Ortenaukreis) nach Angaben des Innenministeriums fünf silber/blau "uniformierte", batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge.