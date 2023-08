Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Kremmen gesprengt

Unbekannte haben auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Kremmen (Oberhavel) einen Fahrkartenautomaten gesprengt.

Anschließend hätten sie am frühen Samstagmorgen aus dem schwer beschädigten Automaten die Geldkassette entwendet und seien geflüchtet, berichtete die Polizei am Sonntag. Zeugen hatten der Polizei um 2.35 eine lautstarke Detonation gemeldet. Beamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei sucht noch nach weiteren Zeugen zum Tatgeschehen.

(dpa)