Polizei stellt drei mutmaßliche Räuber in Berlin-Spandau

Drei mutmaßliche Räuber sind von Beamten in Berlin-Spandau gefasst worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die 15, 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen ersten Ermittlungen zufolge am Mittwochabend in der Gartenfelder Straße einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm Kopfhörer und Bargeld abgenommen. Der Onkel des 14-Jährigen, der sich in der Nähe aufhielt, verfolgte die drei Verdächtigen zum U-Bahnhof Haselhorst, wo sie von Einsatzkräften vorläufig festgenommen wurden. Nachdem deren Identität festgestellt worden war, wurden sie freigelassen. Die geraubten Sachen wurden dem 14-Jährigen zurückgegeben.

(dpa)