"Zeitgeist Irland 24" präsentiert irische Kultur

Unter dem Motto "Zeitgeist Irland 24" soll ein Jahr lang zeitgenössische irische Kultur in Deutschland präsentiert werden.

In diesem Jahr sind dafür nach Angaben der Veranstalter deutschlandweit mehr als 200 Events mit Musik, Tanz, Theater, Performance, bildender Kunst und spartenübergreifenden Projekten vorgesehen. Auftakt ist am 18. Januar in Berlin.

Geplant ist "eine Bestandsaufnahme der facettenreichen und vielfältigen zeitgenössischen irischen Kultur, insbesondere im deutschen Kontext". Viele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben demnach ihre Karriere im kulturellen Austausch in Deutschland aufgebaut. Für einige unter Ihnen ist das Land auch zur neuen Heimat geworden. Zudem soll dem künstlerischen Nachwuchs eine Plattform geboten werden, um Netzwerke auszubauen und Publikum zu finden.

Im Januar etwa wird in Nürnberg der Experimentalfilm "Cá ndeachaigh mé?" (Where am I going? – Wohin gehe ich?) zum Thema Auswanderung gezeigt. In Stuttgart befasst sich die "Poetry Jukebox" anhand von zeitgenössischen Gedichten mit Perspektiven in die Zukunft. In Leipzig zeigt die Ausstellung "Scene of the Myth" Arbeiten der irischen Künstlerin Sarah Pierce aus zwei Jahrzehnten.

Auftaktveranstaltung für "Zeitgeist Irland 24" ist am 18. Januar in Berlin. Dort eröffnen unter anderem Folk-Musiker wie Ye

Vagabonds and Aoife Ní Bhriain, zeitgenössische Klassik der Komponistin Jennifer Walshe oder Tanzperformance mit Sheena

McGrandles das irische Kulturjahr in Deutschland.

(dpa)