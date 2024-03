Kulturfonds Bayern fördert 43 Projekte

Theater, Kunst, Musik - ohne staatliche Förderung wäre vieles nicht möglich. In Bayern wurde nun entschieden, welche Projekte Geld aus dem Kulturfonds 2024 bekommen.

43 kulturelle Projekte in ganz Bayern werden in diesem Jahr mit Mitteln des Kulturfonds unterstützt. Dafür stünden mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Kunstministerium am Mittwoch in München mit. "Der Kulturfonds ermöglicht Erlebnisse, die alle Menschen verbinden", sagte Kunstminister Markus Blume. Gefördert werden Projekte aus Bereichen wie Laienmusik, zeitgenössische Kunst, Museumsarbeit, Theater, Bibliotheken, Archive und Literatur.

Geld gibt es unter anderem für die Sanierung des Stadtmuseums Landsberg und der barocken Klosterbibliothek in der Zisterzienserinnen-Abtei Waldsassen. Auch das internationale Lichtkunstfestival in Regensburg und eine Sonderausstellung anlässlich des 100. Geburtstags des Bildhauers Fritz Koenig in Landshut und Altdorf erhalten Zuschüsse. Zudem werde das Atelierförderprogramm für bildende Künstlerinnen und Künstler fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung.

(dpa)