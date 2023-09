Plädoyers im Prozess um mutmaßlichen Mord an Ayleen erwartet

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Schülerin Ayleen werden an diesem Montag (9.00 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Gießener Landgericht erwartet.

Das Mädchen aus Baden-Württemberg soll von einem 30-jährigen Mann nach Hessen verschleppt worden sein. In einem Waldstück bei Langgöns im Landkreis Gießen soll er versucht haben, die 14-Jährige zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Seit Mitte Juni muss sich der Mann unter anderem wegen des Verdachts auf Mord, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung vor Gericht verantworten.

Zuletzt hatte ein Gutachter dem Angeklagten eine "dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen" bescheinigt. Der Experte hält den Deutschen zugleich für voll schuldfähig und sieht ein hohes Risiko, dass er weitere sexuell motivierte Tötungsdelikte begehen könnte. Der Mann selbst hatte in einer Erklärung die Tötung des Mädchens eingeräumt, zugleich aber angegeben, die Tat sei im Streit geschehen. Dagegen geht die Staatsanwaltschaft von einem sexuellen Motiv aus. Das Urteil in dem Prozess könnte an diesem Donnerstag (28. September) fallen.

(dpa)