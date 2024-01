Bauernverbände übergeben Forderungen an FDP-Landeschef

Vertreter von Bauernverbänden haben FDP-Landeschef Michael Theurer am Samstag vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart Forderungen zu den geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung übermittelt.

Diese müssten vollständig zurückgenommen werden, hieß es in einer Mitteilung vom Landesbauernverband und dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Theurer sagte, er nehme die Sorgen ernst, verwies aber auf Sparzwänge der Bundesregierung.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden.

(dpa)