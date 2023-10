Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ist ein Motorradfahrer gestorben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der 53-Jährige am Samstag, zwei Tage nach dem Unfall in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg), im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Der Mann hatte am Donnerstag einen Kleinbus überholen wollen, als ihm eine 36-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam. Die Autofahrerin war bei dem Frontalzusammenstoß ebenfalls schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelte zur Unfallursache.

