Kreis Landsberg: Laienschauspieler wollen wieder auf die Bühne

Plus Die Amateurtheatergruppen im Kreis Landsberg nehmen nur langsam wieder Fahrt auf. Der Fuchstaler Theaterverein probt bereits für Aufführungen im März. Andere Ensembles warten ab.

Thomas Metschl aus Fuchstal kann es kaum erwarten, endlich wieder nach der langen Corona-Zwangspause auf der Bühne vor Publikum zu stehen. Der 27-Jährige ist Mitglied und Schauspieler beim Theaterverein Asch-Leeder-Seestall und probt derzeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen an einem Stück, das im März an zwei Wochenenden aufgeführt werden soll. Metschl hofft, dass die Proben nicht umsonst sind und dann auch gespielt werden kann, denn 2020 musste seine Theatergruppe schon einen herben Rückschlag einstecken.