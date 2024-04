Auto gerät bei Auffahrunfall in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B328 bei Großbottwar (Landkreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Zunächst habe es am Ende einer Fahrzeugkolonne einen Auffahrunfall gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Dabei sei ein Auto auf die Gegenfahrbahn geschoben worden, wo es mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt sei. Der Fahrer dieses entgegenkommenden Autos wurde bei der Kollision schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens, der in den Gegenverkehr geschoben worden war, und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

(dpa)