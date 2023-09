Wittstock wählt einen neuen Bürgermeister: Vier Kandidaten

Rund 12.500 Bürgerinnen und Bürger sind an diesem Sonntag in Wittstock/Dosse zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen.

Vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Jörg Gehrmann, der als Parteiloser seit 2008 Rathauschef in der Stadt im Kreis Ostprignitz-Ruppin war. Bei der Wahl am Sonntag konkurrieren Philipp Wacker (CDU/Freie Wählergemeinschaft), Ralf-Thomas Schulz (SPD) und Karsten Simon (Einzelbewerber), der seit einiger Zeit der AfD angehört, um die Wählerstimmen. Auch Sandy Ludwig (Einzelbewerber), den der Verfassungsschutz als Rechtsextremisten einstuft und beobachtet, kandidiert. Der neue hauptamtliche Bürgermeister von Wittstock, der für acht Jahre gewählt wird, tritt sein Amt ab Januar 2024 an.

Im Jahr 2015 war Bürgermeister Gehrmann als alleiniger Kandidat zur Wiederwahl angetreten. Die Wahlbeteiligung hatte bei 36 Prozent gelegen.

