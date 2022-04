Neue Wege aus der Schuldenfalle für Lauingen

Plus Zehn Millionen Euro Schulden sind bereits getilgt. Dieses Jahr führt Lauingen zwei neue Maßnahmen ein. Es geht um den städtischen Wald und das Gebäudemanagement.

Finanziell betrachtet steht Lauingen aktuell wohl so gut da wie seit Jahrzehnten nicht. Der Schuldenstand beträgt noch 12,5 Millionen Euro – knapp zehn Millionen weniger als noch vor sieben Jahren. Zu verdanken hat die Stadt das unter anderem dem Haushaltskonsolidierungskonzept, das nicht nur Zuschüsse in Millionenhöhe vom Freistaat ermöglicht, sondern auch die Ausgaben auf Vordermann bringt. Ein Beispiel: Die Erhöhung der Hallengebühren. Dieses Jahr geht die Finanzhilfe aufs nächste Level. Statt wie bisher Hilfe zum Schuldenabbau soll es 2022 auch Investitionshilfen vom Freistaat geben. Und es sind weitere Maßnahmen geplant.