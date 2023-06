Madonna nach schwerer Infektion aus Klinik entlassen

Madonna muss wegen einer scheren Infektion ihre Welttournee verschieben. Sie lag auf der Intensivstation. Nun soll sie aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.

Viele Fans sind in Sorge: Madonna muss ihre Welttournee nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation verschieben. Die Popsängerin leide unter einer bakteriellen Infektion. Das teilte ihr Manager am Mittwoch mit.

Nach bakterieller Infektion: Madonna wieder Zuhause

Mittlerweile ist die 64-Jährige jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das berichteten unter anderem BBC und CNN. Ein privater Krankenwagen habe die Sängerin in ihr New Yorker Haus gebracht. Madonna solle "nicht mehr in Gefahr" sein.

Die 64-Jährige sollte die "Celebration"-Welttournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen. Danach sollte es in die USA und anschließend im Herbst nach Europa gehen. Mitte und Ende November sind Konzerte in Köln und Berlin geplant.

Madonna verschiebt Tour 2023 wegen Erkrankung

Ihr Manager, Guy Oseary, schrieb auf Instagram, dass die Popsängerin mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung sei. Sie befinde sich aber nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Er geht davon aus, dass die 64-Jährige wieder vollständig gesund wird. Am 24. Juni sei Madonna erkrankt und infolgedessen auf die Intensivstation gekommen.

Insgesamt 35 Ziele hat Madonna im Rahmen ihrer "Celebration"-Tour angekündigt. Welche Auswirkung die Erkrankung auf die Konzerttermine genau hat, steht noch nicht fest. "Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows", schrieb der Manager.

Madonna auf der Intensivstation: Viele Fans sind besorgt

Die US-amerikanische Gossip-Website Page Six berichtet ohne Quellenangabe, dass Madonna am Samstag bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden und anschließend im Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden sei. Ihre Tochter Lourdes soll dabei nicht von ihrer Seite gewichen sein.

Viele Fans reagierten besorgt und sendeten dem Popstar Genesungswünsche in den sozialen Medien. Noch vor einer Woche teilte Madonna ein Bild der Konzertproben auf Instagram. Auf der "Celebration"-Welttour wollte sie ihre größten Hits der letzten 40 präsentieren. (mit dpa)