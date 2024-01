35 Migranten in Lastwagen geschleust

Beamte haben in Memmingen 35 Migranten festgenommen und in ein Ankerzentrum gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die überwiegend aus Syrien und der Türkei stammenden Männer nun in das Asylverfahren aufgenommen. Eine Fußgängerin hatte in einem Waldstück am Samstagmittag beobachtet, wie eine Vielzahl an Menschen aus einem Lastwagen ausgestiegen und zu Fuß weitergelaufen waren. Die Männer sind laut Polizei zuvor in dem Fahrzeug nach Deutschland geschleust worden.

(dpa)