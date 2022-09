Eine Ruheoase und ein blühendes Naturparadies in Mindelheim

Etwas versteckt liegt in Mindelheim der Schwesterngarten. Das gibt es dort alles zu entdecken.

Ein wahres Kleinod unter den Mindelheimer Grünanlagen findet sich – etwas versteckt – zwischen Josefsstift und Hallenbad: der sogenannte Schwesterngarten. Dass die Anlage vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst hinein in voller Blütenpracht erscheint, ist vorwiegend dem ehrenamtlichen Engagement von Katrin Schmidt-Penski zu verdanken. Als Ausgleich zur Pflege ihres Mannes sowie aus Liebe zu den Pflanzen kümmert sich die gelernte Gärtnerin seit 2018 nahezu täglich hingebungsvoll um die Pflege der Blumenbeete. Unterstützt wird sie dabei von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs.

Fast täglich kümmert sich Katrin Schmidt-Penski um die Pflanzen im Mindelheimer Schwesterngarten. Die gelernte Gärtnerin hat auch für Besucherinnen und Besucher immer ein paar Gartentipps parat. Foto: Frank Stocker

Besonders wichtig ist ihr dabei der Kontakt zu den Besuchern der Anlage, denen sie auch gerne mit wertvollen Tipps zur Gartenpflege zur Seite steht. Längst kennt sie die „Stammkundschaft“ und so ergibt sich immer wieder die Gelegenheit zum zwanglosen Plausch. Die Menschen genießen es, in dieser Oase der Ruhe den Alltagsstress hinter sich zu lassen und den Kopf wieder frei zu bekommen. Auch als Fotokulisse für Brautpaare erfreut sich der Schwesterngarten wachsender Beliebtheit.

Ein Ort der Besinnung im Mindelheimer Schwesterngarten ist diese kleine Mariengrotte. Foto: Frank Stocker

Eine Besonderheit des Gartens besteht auch darin, dass dort nicht nur Zierpflanzen eine Heimat finden, sondern auch allerlei Wildblumen wachsen dürfen, die sich selbst hier ansiedeln. Wichtig ist nur, so Schmidt-Penski, dass einzelne Arten nicht überhandnehmen und andere verdrängen.

Auch für Insekten ist der Schwesterngarten ein kleines Paradies. Unser Bild zeigt eine Hummel an der Blüte einer Kugeldistel. Foto: Frank Stocker

Neben weitverbreiteten Pflanzen sind auch allerlei seltene Spezies hier anzutreffen, wie etwa der Balkanbärenklau, Rosa Scheinwaldmeister, Säckelblume, Rosa Wasserdost, Mönchspfeffer oder Kerzenknöterich. All die Blütenpracht zieht natürlich auch zahlreiche Insekten geradezu magisch an und so ist der Schwesterngarten ein Eldorado für Bienen und Hummeln, was bereits von verschiedenen Insektenexperten bestätigt wurde.

An den Wegen finden sich Bänke, die zum Verweilen einladen. Dort bietet es sich geradezu an, ein gutes Buch zu lesen, das man sich im „Offenen Bücherschrank“, der sich ebenfalls auf dem Gelände befindet, ausleihen kann. Geöffnet ist der Schwesterngarten von März bis Oktober täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr.