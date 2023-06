Ohne Rückenwind zum Heimrennen: Moto2-Pilot Tulovic stürzt

Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat einen Achtungserfolg eine Woche vor dem Heimrennen auf dem Sachsenring verpasst.

Der Eberbacher schied beim sechsten Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft in Italien nach einem Sturz aus. Den Sieg sicherte sich der WM-Zweite Pedro Acosta, Tulovic liegt in der Gesamtwertung auf dem 21. Rang.

In der Königsklasse gewann der Weltmeister Francesco Bagnaia, der auch im Sprintrennen tags zuvor nicht zu schlagen gewesen war, vor seinen Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und Johann Zarco. Jonas Folger landete mit seiner GasGas-Maschine als Ersatzfahrer von Pol Espargaró auf dem 19. Rang und damit außerhalb der Punkte.

Stefan Bradl könnte am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen, denn die beiden Honda-Stammfahrer Joan Mir und Alex Rins konnten in Mugello verletzungsbedingt nicht starten. "Im Moment läuft es überhaupt nicht rund", sagte Testpilot Bradl als TV-Experte bei Servus TV. "Ich gehe davon aus, dass ich die Lederkombi bald wieder auspacken kann." Teamchef Alberto Puig kündigte zum Start der neuen Woche eine Entscheidung an.

(dpa)