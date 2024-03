Bushido startet Tour in Berlin: "Acht Jahre ist es her"

Nach einer langen Konzertpause hat Rapper Bushido am Donnerstag das erste Konzert seiner "König für immer!"-Tour gespielt.

"Acht Jahre ist es her, meine Damen und Herren", sagte Bushido auf der Bühne. Mit dabei war Rapper Animus. Das Konzert startete pünktlich - und wurde auf RTL+ live übertragen.

Seine Konzerte spielt Bushido - bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi - in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Auf der ganzen Tour begleitet ihn seine Familie. Seine Frau Anna-Maria sowie die sieben gemeinsamen Kinder, darunter die zwei Jahre alten Drillingsmädchen, und die Nannys leben mit in den Tourbussen. Der 45-Jährige wohnt seit etwas mehr als anderthalb Jahren mit seiner Familie in Dubai.

In seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hatte er gesagt, dass er vor dem Tourauftakt isoliert in Berlin sei. Er gilt als gefährdet und steht unter Polizeischutz. Zuletzt geriet Bushido vor allem wegen mehrerer Gerichtsprozesse in die Schlagzeilen. Sein nächster Stopp auf der Tour ist am Freitag Leipzig.

