Pur-Sänger Hartmut Engler: War beim Tanken etwas zu achtsam

Achtsamkeit im Alltag ist nach Einschätzung von Hartmut Engler ein "fantastisches Prinzip" für den Stressabbau. Doch es kann auch schnell mal nach hinten gehen, wie der Pur-Sänger weiß.

Pur-Frontmann Hartmut Engler (61) kann über positive Erfahrungen mit Achtsamkeitsübungen berichten - und auch von einer kleinen Panne. "Ich weiß, der Begriff "Achtsamkeit" geht manchen schon auf den Zeiger, aber es ist ein fantastisches Prinzip", sagte der Musiker der "Apotheken Umschau".

Bei einer Achtsamkeitsübung versuchen Menschen, ihre Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, anstatt über zukünftige oder vergangene Ereignisse zu grübeln. "Also war ich achtsam beim Friseur - habe dort ganz aufmerksam die Decke und die Farbe der Wände bewundert", berichtet Engler. Diese Übung, die langfristig das Stresslevel eines Menschen senken soll, habe er auch beim Tanken versucht: "Ganz achtsam habe ich den Stutzen wieder an die Tanksäule gehängt, mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren", so Engler. "Und habe vor lauter Achtsamkeit vergessen zu bezahlen."

(dpa)